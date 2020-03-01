وقال رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة نصار القيسي إن عددا من نواب المجلس طلبوا إصدار بيان باسم المجلس، يطالب الشعب الأردني بعدم التقبيل، والاكتفاء بالمصافحة أثناء تبادل السلام بين الأفراد، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف القيسي أن الأردن ما زال خاليا من الإصابة بفيروس كورونا، لكن "هذا الإجراء احترازي ويأتي حفاظا على المصلحة العامة".

جدير بالذكر أن تعداد الإصابات المسجلة عالميا بفيروس كورونا المستجد حتى الآن بلغ 86986، في حين سجلت 2979 وفيات، وبلغ عدد المتعافين من المرض 42372.



