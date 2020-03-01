وأضافت الوزارة في بيان أن المرضي أودعوا في الحجر الصحي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وكان العراق حظر، الأربعاء، التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وحظر السفر من وإلى 9 دول.

وهناك مخاوف في العراق من انتشار فيروس كورونا من إيران إحدى أكثر الدول المنكوبة بالمرض بعد الصين، حيث بدأ في الانتشار نهاية العام الماضي.

وأظهرت الاختبارات إصابة عائلة عراقية من 4 أفراد بالفيروس في كركوك بعد عودتها من إيران، الثلاثاء.

وكانوا أول عراقيين تثبت إصابتهم بالفيروس وذلك بعد يوم واحد من إعلان إصابة طالب إيراني في النجف في أول حالة إصابة مؤكدة في العراق، وتم نقله لاحقا إلى إيران.