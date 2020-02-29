وذكرت الغرفة في إفادة صحفية عاجلة أن القوات تقدمت في محور عين زارة وسط انهيار كامل للميليشيات المدعومة والمعززة بمرتزقة جلبتهم تركيا.

وأسفر الكمين بحسب الإفادة عن مقتل 7 منهم وأسر شخص يعتقد أنه سوري الجنسية في محور عين زارة.

كما أسفر عن حرق ثلاث عربات مسلحة للميليشيات واسترجاع عربة مسلحة نوع بساط عليها مدفع من نوع دوشكة.

وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا للميليشيات المتطرفة المرتبطة بحكومة طرابلس التي يرأسها فائز السراج، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة أو حتى مرتزقة من سوريا.

وتشهد طرابلس ومحيطها معارك بين قوات الجيش الوطني والميليشيات المتشددة، حيث يسعى الجيش إلى تخليص العاصمة من قبضة التطرف في عملية عسكرية أطلقها منذ أشهر.