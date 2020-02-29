وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مساء اليوم بالقصر الجمهوري بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان، أعلنت اللجنة إنهاء خدمة 109 من السفراء والدبلوماسيين والوزراء المفوضين والإداريين بوزارة الخارجية.

كما أصدرت اللجنة قرارا بحل مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم وحل منظمة تلاويت وإحالة منقولاتها وأصولها لوزارة المالية بجانب حل منظمة جسور للتواصل وتكليف المراجع بمراجعة المنظمة ورفع تقرير حولها.

كما تقرر استرداد محالج مارنجان، والحصاحيصا، والباقير لصالح وزارة المالية.

وفي هذا الصدد، أوضح محمد الفكي سليمان أن الذين شملهم قرار إنهاء الخدمة بوزارة الخارجية تم تعيينهم من أجل التمكين السياسي وسيتم ملء هذه الوظائف بكفاءات سودانية مقتدرة، وفقا لمعايير الكفاءة والعدالة والشفافية باعتبارها من الوزارت المهمة التي تعكس وجه السودان المشرق.

وأعلن الفكي اكتمال ملفات إزالة التمكين بعدد من الوزارات وتشكيل لجان خاصة لعدد من المؤسسات، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة علي الدراسة والتمحيص حتى تخرج القرارات بصورة عادلة وواضحة.

وذكر عضو مجلس السيادة أن الأموال التي يتم استردادها عبر اللجنة ستتم الاستفادة منها بالصورة المثلى "وربما لايتم صرفها في الوقت الحاضر".