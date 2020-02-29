وقالت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الصحة الإماراتية والجهات المختصة، إنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، بشأن جميع المشاركين في سباق طواف الإمارات المخالطين للحالتين المصابتين بفيروس "كورونا" المستجد، اللتين تم الإعلان عن إصابتهما يوم الخميس، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الدائرة في بيان لها، أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت للمخالطين الخاضعين للحجر الصحي في جزيرة ياس جاءت سلبية لـ167 شخصا، وأثبتت خلوهم من الفيروس، وأكدت أنها لا تزال تتابع نتائج باقي المخالطين المتوقع ظهورها خلال الساعات المقبلة.

ومساء الخميس قرر مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الإمارات للدراجات، بعد اكتشاف إصابة حالتي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في فرق من الجنسية الإيطالية.

وأعلن المجلس أن قراره يأتي حفاظا على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين، التي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية.

وكشفت وزارة الصحة، أنه سيتم إخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين وإداريين ومنظمين للفحوص الطبية اللازمة، للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

وأوضحت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة.

وانطلق طواف الإمارات الذي يتألف من 7 مراحل، الأحد، وأقيمت مرحلته الخامسة الخميس، وكان من المفترض أن يختتم السبت.