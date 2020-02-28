يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الليبي، سيطرة القوات التركية على مطار معيتيقة، الوحيد الذي ما زال يعمل في طرابلس، الخاضعة لميليشيات حكومة فايز السراج، وتحدث عن مقتل عدد من الجنود الأتراك في المطار.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إن القوات التركية عمدت بعد السيطرة على المطار إلى نقل المعدات والآليات العسكرية.

وأضاف أن ما بين 7 إلى 10 من الجنود الأتراك قتلوا في قصف بالمدفعية على المطار، الذي حوّلته أنقرة إلى قاعدة عسكرية.

وأشار المحجوب إلى أن الضربات استهدفت مواقع للطائرات المسيرة ومنصة رادار في المطار.

وقال: "إن الميليشيات تخرق يوميا اتفاق الهدنة بإحضار الأسلحة والمرتزقة وتوجيه ضربات لقواتنا بشكل مستمر وبشكل يومي".

وذكّر بحديث قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بأن صبر الجيش قارب على النفاد إزاء انتهاكات الميليشيات.

وقال: "إنه كان لا بد من الرد على مصادر النيران التي تطال الجيش الليبي، ومن بينها الطائرات المسيرة التي تقلع من معيتيقة".

وشدد المحجوب أن الجيش الليبي يملك قرار الحسم العسكري في إي لحظة، وتابع: "لو قررنا خرق وقف إطلاق النار لكنا في قلب طرابلس، مؤكدا أن كيلومترات قليلة تفصلنا عن قلب العاصمة الليبية".

وكانت وسائل إعلام ليبية ذكرت، الخميس، أن هجوما للجيش الوطني الليبي استهدف مقرا لقوات تركية في قاعدة مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.