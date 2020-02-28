وأقرت أنقرة بمقتل 33 شخصا على الأقل في هجمات جوية، الخميس، فيما أعلنت الرئاسة التركية لاحقا أنها بدأت هجوما على الجيش السوري ردا على الغارات.

الفيديو القصير الذي انتشر لاحقا على مواقع التواصل عبر ناشطين سوريين، يظهر مجموعة من الجنود يحاولون الاحتماء على ما يبدو من ضربات جوية، فيما يسمع في الخلفية صوت انفجار واحد على الأقل.

ولم يتسن لـ"سكاي نيوز عربية" التحقق من مصداقية الفيديو عبر مصدر مستقل.

وكان حاكم إقليم هاطاي جنوب شرقي تركيا رحمي دوغان، قال في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إن ضربة جوية نفذتها القوات السورية في منطقة إدلب أسفرت عن مقتل 33 جنديا تركيا وإصابة آخرين، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن عدد الجنود الأتراك القتلى 34 على الأقل.

كما أوضح دوغان أن هناك ما لا يقل 32 جنديا تركيا أصيبوا من جراء الغارات.

وقال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إن وحدات الدعم الجوية والبرية التركية تطلق النار على "كل الأهداف المعروفة" التابعة للحكومة السورية، ردا على هذا الهجوم.

وعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا طارئا استغرق عدة ساعات في ساعة متأخرة من مساء الخميس، لبحث الهجوم الذي أدى إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي إلى 54 قتيلا على الأقل في شهر فبراير وحده.

وحذر أردوغان من أن تركيا ستشن هجوما شاملا لطرد قوات الجيش السوري، ما لم تنسحب من منطقة إدلب.

وتدعم أنقرة فصائل مسلحة في إدلب، فيما تسعى قوات الجيش السوري المدعومة من روسيا إلى تحرير المنطقة الذي سيعني انتهاء المعركة الأخيرة في النزاع السوري الدامي، المستمر منذ عام 2011.