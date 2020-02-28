وقالت الوكالة إن "مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بصواريخ من فوق الجولان المحتل على نقاط للجيش في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة المحررة، مما تسبب بإصابة 3 جنود".

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عن مقتل جندي سوري في القصف، فضلا عن إصابة 7 آخرين بعضهم في وضع خطير.

ويأتي ذلك بعد ساعات على مقتل سوري ينشط في إطار مجموعة موالية لميليشيات حزب الله اللبناني، الخميس، باستهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة لسيارته يجنوب سوريا، حسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس"، إن "طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت سيارة عند المدخل الجنوبي لبلدة حضر" في محافظة القنيطرة، مما تسبب بمقتل سائقها وهو عنصر في "المقاومة السورية لتحرير الجولان".

وأسس حزب الله هذه المجموعة قبل أكثر من 6 سنوات لشن عمليات ضد إسرائيل في مرتفعات الجولان، وترأسها القيادي في الحزب سمير القنطار الذي قتل بقصف إسرائيلي قرب دمشق نهاية عام 2015.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات في سوريا، استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله الذي يقاتل في سوريا بشكل علني منذ عام 2013

دعما للجيش السوري.

وتكرر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.