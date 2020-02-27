ووفق المصادر، أحبطت القوات المشتركة الهجوم، وقتلت وجرحت معظم من شاركوا فيه، وكان من بينهم قيادات ميدانية حوثية حاولت بدورها شن هجوم وقصف مدفعي آخر، لانتشال جثثها دون جدوى.

وفي محور الضالع أيضا، أتلفت شعبة الهندسة لنزع الألغام، بالتعاون مع البرنامج الوطني وبرنامج مسام لنزع الألغام، ما يقرب من ألف لغم ومتفجرات أخرى، تم انتزاعها من مُريس وقعطبة وحجْر بعد دحر ميليشيات الحوثي منها.