وأكد البيان الذي صدر على هامش الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب التي افتتحت صباحا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة: "عقد اجتماع طارئ استثنائي على مستوى الخبراء لدى وزارات الصحة العربية، لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2020 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية".

وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع تقرر بعد "تصاعد خطر انتشار هذا المرض لمختلف دول العالم بما فيها بعض الدول العربية".

وسجلت البحرين 33 إصابة بفيروس كورونا المستجد والكويت 43، جميعهم أتوا من إيران. وأعلنت الإمارات تسجيل 13 إصابة، بينما سجّلت سلطنة عمان أربع إصابات والعراق 6 إصابات والجزائر إصابة واحدة.

كما سجلت مصر إصابة واحدة، لكنها أعلنت شفاء هذه الحالة في ما بعد. وأعلنت السعودية مساء الثلاثاء أنها علقت "مؤقتا" دخول الحجاج إلى أراضيها لتفادي انتشار كوفيد-19 فيها.

وكوفيد-19 الذي تفشى في الصين نهاية ديسمبر بلغ ذروته في هذا البلد بين 23 يناير و2 فبراير وبدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع مذاك بحسب منظمة الصحة.

وفي الصين أصيب أكثر من 78 ألف شخص بالفيروس توفي منهم 2744 منهم.

ويتفشّى الفيروس يومياً في بلدان جديدة، فقد بات منتشراً خارج الصين في أكثر من 30 دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.