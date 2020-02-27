وقال الكرملين، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ليست لديه خطط للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخامس من مارس، لبحث الوضع في منطقة إدلب بسوريا، وذلك على الرغم من تصريحات أردوغان التي ترجح عقد مثل هذا اللقاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال أردوغان إن من المرجح أن يلتقي بوتين في إسطنبول الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن إدلب.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله للصحفيين: "بوتن لديه خطط عمل أخرى ليوم الخامس من مارس".

وكان الكرملين قد نفى في وقت سابق احتمال عقد قمة رباعية بشأن إدلب، وذلك ردا على تصريحات سابقة للرئيس التركي ألمحت لذلك.