كما تشير إلى "تجربة الزائر الذي يتنقّل بين وجهات المملكة السياحية، متلمسا قيم الحفاوة والترحاب والضيافة التي يتمتع بها شعب المملكة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء.

وتتمازج الهوية الجديدة مع شعار "أهلا بالعالم" الذي جاء متزامنا مع فتح التأشيرة السياحية للزوار من مختلف أرجاء العالم، مع منح مواطني 49 بلدا إمكانية الدخول إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول.

ويسري هذا الأمر أيضا على من يحملون تأشيرة الشينغن والتأشيرة الأميركية وتأشيرة دخول المملكة المتحدة، بشرط أن يكونوا استخدموا هذه التأشيرة في الوصول إلى هذه الدول أولا، مع ضرورة استخدام ناقل جوي وطني في الدخول إلى المملكة، حيث يمكنهم الحصول على التأشيرة عند الوصول. وقد تم إصدار أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى الآن.

وتأتي الهوية لتعزز توجه وزارة السياحة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تضمنت إسهام القطاع في الدخل المحلي بنسبة 10 بالمئة، إضافة إلى توفير مليون وظيفة جديدة، وتحقيق مئة مليون زيارة بحلول عام 2030.