وكان مسؤولون أميركيون استهدفوا من قبل "مؤسسة الشهيد"، وهي منظمة قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تقدم الدعم المالي لعدد من الجماعات ومنها ميليشيات حزب الله اللبناني.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات، في أغسطس الماضي، على "جمال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان، بتهمة تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله. وقالت الوزارة إن البنك يحول الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين.

وحينها قال مسؤول أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، إن "جمال ترست بنك" قدم خدمات مالية متنوعة لحزب الله، من بينها مؤسسة القرض الحسن التي تعمل لصالح مجلس شورى حزب الله، وأيضا مؤسسة الشهيد التي تقدم دعما لحزب الله وحركتي الجهاد وحماس في فلسطين.

يذكر أن الولايات المتحدة تضع حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية منذ 1997، وتقول إنه يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

و"جمال ترست" بنك تجاري عمره 50 عاما، وله أفرع في مختلف أنحاء لبنان، بحسب موقعه على الإنترنت.