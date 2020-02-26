وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان: "وزير الخارجية وجّه سفارات العراق في الصين وإيران وتايلند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة بإيقاف منح سمات دخول للوافدين".



وأضاف أن "الوزير استثنى العراقيين الوافدين من هذه الدول، وكذلك الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية، والوفود الرسمية، شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت الاثنين عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في النجف، وكشفت أن المصاب إيراني دخل إلى البلاد قبل قرار منع دخول المواطنين الإيرانيين.