وشمل حظر التوقف السفن القادمة أو المتجهة إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند واليابان والعراق، واستبعدت السفن التابعة لقطاع النفط، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".



وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت الاثنين، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.



وسوف يتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا متواجدين في هذه الدول خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وكانت الكويت علقت في وقت سابق جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق بسبب كورونا أيضا، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".



كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، ليل الخميس الجمعة، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر.



وكشفت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 11 حالة إثر تسجيل حالتين جديدتين.



وذكرت وزارة الصحة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، أن "الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران".



وأوضحت أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".



وأهابت وزارة الصحة الكويتية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.