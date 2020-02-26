وقال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد: "لقد تم اتخاذ جميع التدابير لرعاية المريض" الذي وضع في عزلة.

وفيروس كورونا المستجد، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم كوفيد-19، تفشى في الصين نهاية ديسمبر، وبلغ ذروته في هذا البلد بين 23 يناير و2 فبراير، وبدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع مذاك بحسب منظمة الصحة.

وفي الصين أصيب 77 ألف شخص بالفيروس، توفي 2600 منهم.

ويتفشى الفيروس يوميا في بلدان جديدة، وبات يشمل، باستثناء الصين، أكثر من ثلاثين دولة، وتسبب في وقوع وفيات، وإصابة أكثر من 2500 شخص.