ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات في واشنطن في 28 و29 فبراير الجاري، وستتناول اقتراحا أميركيا لحل نقاط الخلاف الرئيسية في ما يتعلق بتشغيل السد وملء خزانه.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، في وقت سابق، إن النقاط الرئيسية من الاقتراح تم التوافق عليها. وصرح للصحفيين: "تسعون بالمئة من هذه المواضيع تم الاتفاق عليها"، مضيفا: "تبقى هناك نقاط تقنية بسيطة، لكنها مهمة".

وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي كمراقبين العام الماضي لتسهيل المحادثات بين الدول الثلاث، بعد أن وصلت المفاوضات بينها الى طريق مسدود.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال هيلا مريام دسالين، مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي، إن مفاوضات سد النهضة بين بلاده ومصر والسودان قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الخمسة الماضية.

وجاءت تصريحات دسالين خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في العاصمة الخرطوم.