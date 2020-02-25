وفيما يلي أبرز المحطات في حياة حسني مبارك الذي تنحى بعد انتفاضة شعبية في 2011 عقب 30 عاما في الحكم.

4 مايو 1928: ولد حسني مبارك في كفر المصيلحة في محافظة المنوفية بدلتا النيل.

1950: التحق بالكليّة الجوية المصرية.

1972: أصبح قائدا للقوات الجوية.

أبريل 1975: عُين نائبا لرئيس الجمهورية.

1978: عٌيّن نائبا لرئيس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، برئاسة أنور السادات رئيس البلاد آنذاك.

أكتوبر 1981: تولى الرئاسة في 14 من الشهر بعد اغتيال السادات في السادس منه بأيدي متطرفين.

11 فبراير 2011: اضطرّ إلى التنحي بعد 30 عامًا في السلطة، تحت ضغط احتجاجات شعبية ضد حكمه.

2 يونيو 2012: حُكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما) بتهمة التواطؤ في قتل 850 متظاهر، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير 2013، وأمرت بمعاودة محاكمته.

نوفمبر 2014: قررت محكمة أخرى إسقاط التهم عن مبارك وتبرئته، لكن النيابة طعنت في الحكم.

يناير 2016: محكمة النقض تقضي بحكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم "القصور الرئاسية".

مارس 2017: تبرئة مبارك نهائيا من تهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين، والإفراج عنه من مستشفى القاهرة العسكري حيث كان محتجزًا منذ عام 2011 بسبب ظروفه الصحية.

25 فبراير 2020: وفاة حسني مبارك في مستشفى عسكري في القاهرة.