وأضاف الوزارة أن الحالتين الجديدتين "مرتبطين بالسفر إلى إيران"، حسب ما نقلت رويترز.



وكانت عُمان قد سجلت الاثنين أول إصابتين بكورونا المستجد لمواطنتين عُمانيتين قدمتا من إيران، بينما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق كل الرحلات الجوية مع إيران.



ونقل التلفزيون العُماني عن وزارة الصحة قولها إن المصابتين تخضعان حاليا للحجر الصحي في المنزل، مشيرة إلى أن حالتهما مستقرة.

وأعلنت شركة تشغيل وإدارة الموانئ في عُمان الثلاثاء، أن ميناء خصب العُماني سيعلّق صادرات وواردات البضائع من وإلى إيران اعتبارا من يوم غد الأربعاء بسبب فيروس كورونا.

وكتبت الشركة على تويتر: "كإجراء احترازي، شركة تشغيل وإدارة الموانئ توقف عمليات استيراد وتصدير البضائع عن طريق القوارب الإيرانية بميناء خصب اعتبارا من يوم الأربعاء".