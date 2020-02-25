وجاء في البيان الذي نشره المتحدث العسكري على صفحته على "فيسبوك"، الثلاثاء: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك الذى وافته المنية صباح اليوم".

وأضاف البيان: "تتقدم (القيادة العامة) لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، كتب على "تويتر" أن مبارك توفي في وقت سابق من الثلاثاء.

وقال التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، إن الرئيس الأسبق توفي عن عمر 91 عاما بعد أسابيع من خضوعه لجراحة.

وحكم مبارك مصر 30 عاما، إلى أن أطيح بعد احتجاجات على حكمه عام 2011، وأودع السجن لسنوات بعد الانتفاضة التي أنهت حكمه، لكنه غادره في عام 2017 بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه.

وشارك مبارك في حرب 1973 ضد إسرائيل، وقاد القوة الجوية التي كان لها دورا كبيرا في انتصار المصريين، حتى عرف بلقب "صاحب الضربة الجوية الأولى".