وقالت مصادر ميدانية لسكاي نيوز عربية إن قوات الجيش السوري استهدفت بأكثر من 50 قذيفة مدفعية، النقطة التركية في قرية شنان الواقعة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وأوضحت المصادر أن القصف السوري للنقطة التركية أدى إلى إعطاب عدد من الآليات التركية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المصادر الميدانية أن غارات جوية استهدفت النقطة التركية وسط مطار تفتناز العسكري، شرقي إدلب.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الغارة نفذتها طائرات روسية انطلقت من مطار حميميم، بحسب المراصد المختصة بتحديد حركة الطيران شمالي سوريا.

من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن وقف إطلاق النار في إدلب سيكون "استسلاما للإرهابيين"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وعلى صعيد آخر، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، إلى السماح للمدنيين بالعبور الآمن في إدلب هربا من الهجمات.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة روث هيذرنغتون، في إفادة صحفية في جنيف: "نحث كل الأطراف على السماح للمدنيين بالتنقل بأمان سواء في مناطق تسيطر عليها تلك الأطراف أو عبر الخطوط الأمامية".

وأضافت: "نحث كل الأطراف على السماح بتحرك فرق الصليب الأحمر وتقديم ضمانات أمنية حتى يتسنى لنا الاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الناس على جانبي الخطوط الأمامية".