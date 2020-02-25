وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على أهمية التزام الجميع بالإرشادات والنصائح التوعوية التي تنشرها باستمرار على حساباتها في مواقع التواصل.

وأكدت متابعتها لجميع مستجدات فيروس كورونا واتخاذها العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، حيث تواصل الوزارة تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة للفيروس في منافذ الدخول للمملكة.

كما أكدت الوزارة على تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتقوم الوزارة بتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لهذا الفيروس، وذلك في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، حيث يوجد فيها مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بالوقاية من هذا الفيروس، فإن شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في المرفق، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض.

وطالبت وزارة الصحة السعودية الجميع بالتواصل معها في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشيرة إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.