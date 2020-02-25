وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران، بما فيها طائرات الركاب والشحن، اعتبارا من الثلاثاء ولمدة أسبوع قابلة للتجديد.

وأشارت الهيئة إلى أن قرارها يندرج في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإمارات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، حسبما نقلت وكالة الأاء الإمارات (وام).

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد قررت منع سفر مواطني الدولة لكل من إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، حرصا على سلامتهم وخشية الإصابة بالفيروس.

ودعت وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في البلدين للتواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى بيان، الاثنين، إنه "في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصا من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر".