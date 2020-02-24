وشهدت مصر، خلال الساعات الماضية، موجة طقس غير مستقرة على كافة أنحاء البلاد، حيث تعرضت العاصمة المصرية القاهرة والجيزة لأمطار متوسطة وغزيرة في معظم المناطق إضافة لأمطار رعدية في مناطق شرقي ووسط القاهرة.

كما أصيبت حركة سير المركبات بشلل مروري في عدد من الشوارع الرئيسية، وانتشرت سيارات الحماية المدنية وعناصر الشرطة ورجال المرور لفتح الشوارع ورفع المياه، بعد أن شهدت شوارع مدينة نصر والتجمع الخامس والشروق ومصر الجديدة شرقي القاهرة حالة شلل مروري امتد لساعات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس مع احتمالات سقوط الأمطار غدا.

وتشهد القاهرة غدا طقسا مائلا للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة. كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا ما بين متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة ورعدية أحيانا.

وتشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة مع زيادة نشاط الرياح، مما قد يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

ويسود محافظات الوجه البحري طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض المناطق.

ورفعت محافظات الجمهورية المصرية درجات الاستعداد تحسبا لمواجهة أي طوارئ.