وأفاد مراسلنا بان المتظاهرين وصل إلى مدخل مطار النجف، حيث طالبوه بإغلاقه ووقف الرحلات الجوية مع الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا، ولا سيما إيران.

وقال المتظاهرون إنهم سيبقون في حالة اعتصام حتى يتم إغلاق المطار، الذي يعتبرونه بابا يؤدي إلى تفشي الفيروس في البلاد.

ويبدو أن المتظاهرين لم يثقوا بإعلانات الحكومة العراقية وقف الرحلات الجوية، خاصة بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد باستمرار الرحلات الجوية بين إيران والعراق، رغم الحديث الرسمي عن وقفها.

وجاء هذا التحرك بعد ساعات على إعلان السلطات في العراق، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن إيراني دخل النجف، قبل تطبيق حظر وصول الإيرانيين للعراق.

وقال مدير عام دائرة صحة النجف، رضوان الكندي، في بيان إن نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت اليوم أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية، الذي يحمل الجنسية الإيرانية.

وقررت السلطات المحلية في النجف إرجاء تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي في مدارس المحافظة، حتى إشعار اخر بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وكان العراق اتخذ سلسلة تدابير من أجل منع انتشار فيروس كورونا في أراضيه، بعد تفشيه في جارته إيران، مثل غلق المنافذ البرية ومنع دخول الإيرانيين ووقف الرحلات الجوية.

وباتت إيران الدولة التي سُجل فيها أكبر عدد وفيات من جراء الوباء بعد الصين.