وقال التلفزيون العماني، إن الحالتين لمواطنتين عمانيتين جاءتا من إيران، لافتا إلى أنهما في حالة مستقرة.

ووصل عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 12 شخصا، بحسب الأرقام الرسمية، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن العشرات ماتوا بالمرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إيرج حريرجي، إن عدد الحالات التي تم التأكد من إصابتها بالفيروس وصل إلى 61، فيما تفحص السلطات نحو 900 حالة أخرى مشتبه بها.