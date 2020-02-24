ودعت وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في البلدين للتواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى بيان اليوم أنه "في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصا من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد أعلن الاثنين، وفاة 12 أشخاص وإصابة 61 آخرين بفيروس كورونا المستجد، فيما يدرس مسؤولون فرض حجر صحي على العاصمة طهران، في حال ارتفع عدد المصابين.

وكانت السلطات المحلية الإيرانية قد أغلقت كل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في 9 محافظات بشمال ووسط ايران، إضافة الى المدارس في طهران وعدد من المحافظات، لمدة يومين.

كما أعلنت سلطنة عمان منع السفر إلى إيران، بعدما تأكد إصابة سيدتين عمانيتين كانتا قادمتين من إيران.

وكانت المديرية العامة للجوازات في السعودية قد أكدت على استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يوم من خروجه من إيران).

كما وصل عدد الإصابات بالفيروس في تايلاند إلى 35 إصابة حتى صباح الاثنين.