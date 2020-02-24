وقال المرصد إنه لم ترد حتى اللحظة أي معلومات عن خسائر بشرية وقعت جراء القصف الجوي.

وأضاف أن القوات التركية نفذت قصفا صاروخيا مكثفا على مواقع قوات النظام بريفي إدلب الشرقي والجنوبي.

على صعيد متصل، وثق المرصد السوري مقتل 5 مدنيين جراء قصف جوي روسي على كل من كوكبة والفطيرة بجبل الزاوية، وسط استمرار القصف الجوي المكثف من قبل طائرات الروس والنظام الحربية على بلدات وقرى جبل الزاوية وكفرنبل.

وأوضح المرصد أن عدد المناطق التي سيطرت عليها القوات السورية خلال الساعات الماضية ارتفع إلى 9، وهي: الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير وسطوح الدير وأرينبة.

وبذلك، يرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في محافظة إدلب منذ بدء العملية العسكرية في الـ 24 من الشهر الفائت إلى 111.

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش التركي تحضيراته لعملية عسكرية محتملة في إدلب، حيث توعدت أنقرة في أكثر من مناسبة بشن هجوم "وشيك"، بعد تعرض قواتها لهجمات شنها الجيش السوري.

وقتلت القوات السورية 17 جنديا تركيا منذ بداية فبراير، مما تسبب بتوتر شديد بين أنقرة وموسكو.