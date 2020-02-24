وتظهر الفيديو لحظات انطلاق صواريخ منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية للتصدي للصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة المحاصر.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في غزة بتجدد إطلاق قذائف صاروخية من القطاع صوب إسرائيل بعد جولة صاروخية ليلية.

وأضاف أنه سمعت أصوات انفجارات ناجمة عن محاولة منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية اعتراض الصاروخية التي أطلقت على دفعتين حتى اللحظة.

وبدوره، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه تم رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة.

وأضاف أن دفاعاته الجوية اعترضت 5 منها، ولم يتطرق إلى مصير الصاروخ السادس.

واندلعت جولة التصعيد الجديدة، صباح الأحد، بعدما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا على حدود غزة وسحلته بجرافة ضخمة، في جريمة لقيت تنديدا فلسطينيا وحقوقيا.

وفي ساعات المساء، أطلقت فصائل فلسطينية وابلا من القذائف الصاروخية على جنوبي إسرائيل.

ويأتي هذا التطور قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية، المقرر تنظيمها في الثاني من مارس المقبل.

وليل الأحد الاثنين، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع لحركة الجهاد في غزة ودمشق.

وقالت الحركة في بيان إن اثنين من عناصرها قتلا، جراء غارة جوية شنتها إسرائيل قرب مطار دمشق الدولي.

واستهدف الهجوم الجوي في منطقة العديلية خارج دمشق ما وصفه الجيش الإسرائيل بمركز لنشاط حركة الجهاد الإسلامي في سوريا يشمل أبحاث وتطوير الأسلحة، وفق "رويترز".