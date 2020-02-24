وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا بين العائدين إلى أراضيها من مدينة مشهد الإيرانية، وكان بين هؤلاء مواطن سعودي.

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن المواطن السعودي سيبقى في الكويت لحين تماثله للشفاء، وسيتم متابعة حالته وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وفي المنامة، أعلنت وزارة الصحة البحرينية إصابة مواطن بحريني بفيروس كورونا، الذي يعرف بـ"كوفيد 19"، وذلك بعد عودته من إيران.

وأصبحت إيران الدولة التي سُجل فيها أكبر عدد وفيات من جراء الوباء بعد الصين، مما دفع العديد من دول الجوار إلى غلق حدودها البرية ووقف الرحلات الجوية إليها، أو فرض حجر صحي على القادمين منها.