وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن القصف الإسرائيلي تسبب "بمقتل أربعة مقاتلين موالين لإيران، أحدهم سوري فيما لم يتمكن من تحديد جنسيات الثلاثة الآخرين، بالإضافة الى عنصري الجهاد الإسلامي".

وأوضح أنّ "قوات إيرانية كانت موجودة داخل المقر الذي جرى استهدافه".

وكانت وزارة الدفاع السورية ذكرت في وقت سابق، إن الطيران الحربي الإسرائيلي قام من خارج المجال الجوي السوري، ومن فوق الجولان المحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة، مؤكدة أن الدفاعت الجوية تصدت ودمرت غالبيتها قبل الوصول إلى أهدافها.



وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن إسرائيل شنت سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الفلسطينية جنوب مدينة دمشق.

وأشار أدرعي إلى أن القصف استهدف موقع تابع "للجهاد الإسلامي" في منطقة عدلية في ريف دمشق، موضحا أن الموقع المستهدف يعتبر "معقلًا مهما" للحركة في سوريا.