وقال المصدر، إن قوة مشتركة مؤلفة من الجيش الأميركي، وجهاز مكافحة الارهاب، نفذت في وقت مبكر من الاثنين إنزالا جويا داهمت فيه منزل مسؤول الفوج الثاني في الحشد العشائري، معدي العبيدي، في ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت في الأنبار.

وأضاف المصدر أن القوة اعتقلت العبيدي، وفق مذكرة قبض صادرة بحقه من القضاء، دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

وسبق أن قامت القوات الأميركية بعملية مماثلة، في ديسمبر الماضي، واعتقلت القيادي في الحشد العشائري نصير العبيدي.

وكان اعتقال نصير العبيدي تم بعد ورود معلومات تفيد بأنه أحد المشاركين في هجمات بالصواريخ على قاعدة "عين الأسد" في بلدة البغدادي في ديسمبر.

وتعرضت قاعدة عين الأسد، التي يوجد فيها المئات من القوات الأميركية، لهجومين بالصواريخ من دون أن يسفرا عن سقوط خسائر بشرية.

ويعتبر معدي العبيدي شيخ عشيرة العبيد في محافظة الأنبار، غربي العراق.

يذكر أن الحشد العشائري أو مقاتلي العشائر، هي مجموعة عشائرية سنية عراقية مكونة من أبناء العشائر، كانت مهمتها الرئيسية محاربة داعش في العراق.