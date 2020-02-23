ودوت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، بعد إطلاق نحو عشرين صاروخا باتجاه إسرائيل من غزة.

وفي أعقاب ذلك، قررت بلدية عسقلان فتح الملاجئ العامة.

يأتي هذا التطور، بعدما فتح الجيش الإسرائيلي النار، الأحد، على عدد من الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة المحاصر والدولة العبرية، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال أطلقت النيران على الشبان قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة.

وازدادت وتيرة الهجمات الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطته لحل النزاع في الشرق الأوسط، والتي لقيت ترحيبا إسرائيليا وتنديدا فلسطينيا وعربيا.

ومنذ إعلان الخطة في 28 يناير، تضاعف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والبالونات المتفجرة والحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.