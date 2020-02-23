وجاء هذا القرار ليبت في مطالب تقدم بها مسؤولو جمعية جماعة الإخوان للاستحواذ على إرث الجماعة المنحلة، بموجب قانون الجمعيات الخيرية.

وحسب قرار المحكمة فإن الجمعية الأصلية "لم تقم بتصويب أوضاعها، وبذلك أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية، لأنها منحلة بحكم القانون".

ووفقا لقرار محكمة التمييز، فإن جمعية جماعة الإخوان التي تأسست قبل خمسة أعوام، ليست خلفا قانونيا أو واقعيا لجمعية الإخوان التي تأسست عام 1946، وانحلت لاحقا بموجب قانون الجمعيات الخيرية.