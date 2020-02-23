ويشمل القرار الكويتي موانئ الشعبية والشويخ والدوحة. وجاء قرار مؤسسة الموانئ الكويتية، بعد تسجيل حالات ووفيات وإصابات بفيروس كورونا بإيران.

وقال المدير العام للمؤسسة، الشيخ يوسف عبدالله الصباح، في بيان، إن هذا القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

وأضاف أن ذلك يأتي أيضا انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس.

وكان الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت الخميس وقف كافة رحلاتها إلى المدن الإيرانية، بعد انتشار وباء كورونا الذي يسبب التهابا رئويا حادا في إيران.

وارتفع إلى 8 عدد وفيات فيروس كورونا في إيران، فيما وصل عدد الإصابات إلى 43.