وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أطلقت النيران على الشبان قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة.

ونقلت عن الهلال الأحمر الفلسطيني قوله إن الشابين أصيبا في القدم أثناء محاولة مجموعة من المواطنين انتشال جثمان شاب ملقى على الأرض، قتل بقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف شرق بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس.

ونشرت صحيفة محلية مقطع فيديو يظهر جرافة إسرائيلية وهي تسبق شبانا فلسطينيين كانوا يحاولون الوصول إلى جثمان الشاب لسحبه من المكان وسط إطلاق نار كثيف.

وفي لقطات أخرى، سحبت الجرافة جثمان الشاب الفلسطيني نحو السياج الحدودي.

ومن ناحيته، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه جرى إطلاق النار على من وصفهم بـ"مقاتلين" كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الحدودي.