وأوضح المالكي أن ذلك العمل الإرهابي كان سيتم باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، قامت المليشيات الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة.

ونوه المتحدث باسم قوات التحالف إلى أنه جرى إعطاب وتدمير الزورق المفخخ الذي كان يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وأضاف المالكي أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية خلال الـ (24) ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن (150) لغمًا بحريًا قامت المليشيا المدعومة من إيران بزراعتها ونشرها.

وبين العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، والزوارق المفخخة، والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا.

وأكد أن ذلك يعد انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الانساني وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.