وأوضحت الوزارة أنه سيجري فحص جميع القادمين إلى الأردن بما في ذلك المسافرين من الأرضي الفلسطينية، وعبر معبر جابر الحدودي مع سوريا.

وقال مسؤول في الوزارة لسكاي نيوز عربية أن جميع القادمين إلى الأردن عبر المعابر البرية والبحرية والجوية يخضعون للفحص للتأكد من سلامتهم.

وبين أن الأردن لديه كادر طبي مؤهل ومتخصص قادر على التعامل مع فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك كمية كافية من معدات الفحص الطبي لدى الكوادر الطبية الأردنية.

وكان الأردن قد رفع من درجة استعداده للتعامل مع فيروس كورونا، بعد تسجيل إصابات في إسرائيل وفي لبنان.