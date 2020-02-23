وتأتي الاستعدادات لتلك العملية في الشمال السوري، رغم تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عقد قمة رباعية تركية روسية فرنسية ألمانية في الخامس من مارس المقبل لبحث تلك الأزمة.

من جانب آخر، ذكر المرصد أن مواقع للجيش السوري في ريف إدلب الشرقي تعرضت لقصف مدفعي تركي، تلاه اشتباكات بين الطرفين.



كما أوضح المرصد أن طائرات روسية شنت غارات على مواقع للفصائل المسلحة في جنوب إدلب.

وتدور اشتباكات متقطعة بين الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا بدعم من الجيش التركي، وبين الجيش السوري المدعوم من روسيا في أطراف محافظة إدلب منذ أيام.

وكانت مصادر رسمية تركية أعلنت، السبت، مقتل جندي تركي بنيران الجيش السوري، ليصل بذلك عدد قتلى الجيش التركي في إدلب إلى 17 وما يزيد عن 50 جريحا منذ مطلع فبراير الجاري، وذلك مقابل مقتل وإصابة المئات من جنود الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه، وفق الرواية التركية.