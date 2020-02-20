ولم تتضح بعد طبيعة الأهداف. كما لم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.

والجمعة الماضي، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط صواريخ "معادية" على محيط مطار دمشق الدولي، جرى إطلاقها من هضبة الجولان المحتلة.

وأدى القصف إلى مقتل 7 عناصر على الأقل من الجيش السوري والميلشيات المؤيدة له، وفقا لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا في السنوات الأخيرة مستهدفة فصائل مسلحة تدعمها إيران في سوريا وعتادا أرسلته جماعة حزب الله اللبنانية المؤيدة لإيران لدعم قوات الأسد.

وتقاتل إيران وجماعة حزب الله بجانب قوات حكومة دمشق في الحرب السورية، وتقول إسرائيل إنهما تسعيان لتحويل سوريا إلى جبهة جديدة ضد الإسرائيليين.