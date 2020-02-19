وقالت مصادرنا إن المقدشي نجا من الحادث، فيما أصيب أربعة من مرافقيه، مشيرة إلى أنهم كانوا متوجهين إلى منطقة المشجح، غربي محافظة مأرب.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه محافظات مأرب والجوف وصنعاء اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وشهدت مأرب، الشهر الماضي، هجوما شنته ميليشيات الحوثي على معسكر للجيش اليمني، خلف عشرات القتلى والجرحى.

ويواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن عملياته الرامية إلى دعم وإسناد الجيش الوطني في المعارك ضد الحوثيين.

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أدان العمليات الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية قائلا إنها تجسد وجهها القبيح المجرّد من القيم الدينية والأخلاقية.