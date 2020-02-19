وقالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، أن التطبيق الذي أطلق عليه اسم "كلم مصر"، يتضمن لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يشمل هذا التطبيق للمصريين بالخارج تجربة ميسرة وسريعة للتواصل مع وزارة الهجرة، من خلال عدد من النوافذ تساعد على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية.

ويتيح التطبيق لمستخدميه التواصل مع وزارة الهجرة والدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، بالإضافة لمركز الأزهر العالمي للفتوى، ودليل وزارة الدفاع للتجنيد.

ويشمل التطبيق صفحة "الأسئلة والاقتراحات"، كما يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك" باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التطبيق.

كما يستطيع المصريون بالخارج متابعة أخبار أنشطة الوزارة من خلال صفحة الأخبار بالتطبيق، بالإضافة إلى أن التطبيق سيتيح لمستخدمه سهولة الوصول على السفارة المصرية داخل الدولة التي يتواجد بها.