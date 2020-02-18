وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، فقد تضمن التدريب قيام الجانب المصرى والفرنسى بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية، والتدريب على الدفاع والهجوم على هدف حيوى بحري.

وتضمن التدريب كذلك تنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود فى الجو، وكذلك التدريب على مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أن التدريب يهدف "إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الإستقرار والأمن الإقليمى بالمنطقة، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة".