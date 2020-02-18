وتنظم القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" تدريبات "فلينتلوك" منذ 2005 بهدف "تعزيز قدرة الدول الإقليمية الشريكة في مجال مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، حماية حدودها وضمان أمن شعوبها"، وفق السفارة الأميركية في موريتانيا.

ونظم حفل افتتاح ل"فلينتلوك 2020" في مدينة أطار في وسط-غرب موريتانيا. ومن المتوقع أن تشهد مدينتا نواكشوط وكيهيدي جزءا من هذه التدريبات التي تختتم في 28 فبراير، بالإضافة إلى مدينة تياس في السنغال.

وحذر الجنرال الأميركي دافغين أندرسون خلال حفل الافتتاح من مخاطر تمدد "التهديدات الإرهابية" التي تطال بشكل خاص حاليا مالي وبوركينا فاسو والنيجر "باتجاه دول أخرى في حال لم نواجهها".

وتبرز من بين الدول الإفريقية المشاركة بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غانا، غينيا، مالي، موريتانيا، المغرب، النيجر، نيجيريا، السنغال والتوغو.

وأوضحت السفارة الأميركية لدى نواكشوط أنّ النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيكيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النروج، بولندا، البرتغال، إسبانيا والمملكة المتحدة ستشارك أيضاً.

والأحد، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في العاصمة السنغالية دكار أن بلاده ستحرص على القيام "بما يجب" بالشراكة مع حلفائها في ما يتعلق بقرار تقليص حضورها العسكري في أفريقيا ولا سيما في منطقة الساحل.

وأعلن وزير الخارجية السنغالي أمادو با أن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين السنغاليين بـ"رغبتها في سحب بعض قواتها المقاتلة".

لكنه أضاف أن ذلك لا يعني بالنسبة إلى بلاده انسحابا عسكريا أميركيا من القارة.