ونقلت رويترز عن الخارجية التركية قولها إن المحادثات حول إدلب السورية بين تركيا وروسيا ستستمر الثلاثاء.

ووفقا للمصدر، فقد ناقش المسؤولون الأتراك والروسي الاحتياطات التي يمكن اتخاذها من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في وقت سابق بشكل كامل، ووقف الانتهاكات في إدلب.

ولم تستطع أنقرة وموسكو التوصل لاتفاق بعد اتصال بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتن وبعد اجتماع عقده وزيرا خارجية البلدين في مطلع الأسبوع وعقب محادثات استمرت يومين في أنقرة الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك، فيما توصل القوات السورية مدعومة من الجيش الروسي هجومها للسيطرة على محافظة إدلب، مما أدى إلى مقتل المئات ونزوح الآلاف.

وترجح تقديرات عسكرية، في الوقت الحالي، أن تكون القوات السورية بصدد حصار أربع نقاط تركية، وهددت أنقرة بمهاجمة القوات السورية في حال لم تتراجع بنهاية فبراير.

وتقيم تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب، في إطار اتفاق تم التوصل إليه في 2018 بين أنقرة وموسكو في منتجع سوتشي لمنع هجوم الجيش السوري.

يشار إلى أن التوتر تأجج بين أنقرة وموسكو بعد مقتل 14 جنديا تركيا، من جراء قصف للقوات السورية في المنطقة.