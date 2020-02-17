وأفادت "سانا" أن وحدة من الجيش السوري عثرت "بالتعاون مع الجهات المختصة على مقبرة جماعية لمدنيين وعسكريين ممن أقدمت المجموعات الإرهابية على إعدامهم في منطقة مزارع العب" في مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

ورجح رئيس فرع الشرطة العسكرية في دمشق العميد محمد منصور، وفق ما نقلت وكالة سانا، أن تعود الجثث وبينهم امرأة للفترة الممتدة بين بداية 2012 حتى 2014.

وأوضح الطبيب الشرعي في مستشفى تشرين العسكري أيمن خلو، أن "معظم الرفات التي تم انتشالها كانت مقيدة"، مشيرا إلى أنه تم التعرف على اثنتين منها. وقال إن الكشف الأولي يُظهر "أنه تم إعدام أغلبيتهم بطلقات نارية في الرأس".

يشار إلى أن الجيش السوري تمكن من السيطرة على الغوطة الشرقية، التي كانت تعد المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب العاصمة، إثر معارك عنيفة وحصار محكم، أعقبه اتفاق جرى بموجبه إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين إلى شمال غرب البلاد.

وسيطرت القوات الحكومية في العام 2018 على كامل الغوطة الشرقية، التي كانت تُعد المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق، إثر معارك عنيفة وحصار محكم، ثم اتفاق جرى بموجبه إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين إلى شمال غرب البلاد.

وخلال السنوات الماضية، عثرعلى عدد من المقابر الجماعية في مناطق كانت تخضع سابقاً لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، أبرزها في مدينة الرقة، معقله السابق في سوريا، وفي محافظة دير الزور شرق شرقي البلاد.