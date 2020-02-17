وذكرت الخرطوم في الخامس من فبراير أنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية، وذلك يعد يومين من اجتماع البرهان مع نتانياهو في أوغندا.

وقال نتانياهو في كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأميركيين: "الآن نحن نبحث التطبيع السريع. أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان". وأشار إلى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من إسرائيل إلى أميركا الجنوبية بنحو 3 ساعات.

وأحجم السودان عن القول إنه بصدد تطبيع العلاقات مع إسرائيل آخذا في الاعتبار الحساسيات في العلاقة مع الفلسطينيين.

وكانت إسرائيل تعتبر السودان في السابق تهديدا أمنيا في ظل شكوك باستخدام إيران للأراضي السودانية ممرا لتهريب الذخائر إلى قطاع غزة، وقالت مصادر إقليمية عام 2009 إن طائرات إسرائيلية قصفت قافلة أسلحة في السودان.

وسيساعد تطبيع العلاقات مع السودان في إبراز مؤهلات نتانياهو الدبلوماسية قبل شهر من الانتخابات المقررة في إسرائيل في الثاني من مارس.

وكان الزعماء العرب قد اجتمعوا في العاصمة السودانية الخرطوم عام 1967 واتفقوا على 3 لاءات هي لا اعتراف ولا تفاوض ولا سلام مع إسرائيل.

ومنذ اجتماع نتانياهو والبرهان يعتبر الممر الجوي أبرز تطور ناقشه الجانبان علنا.