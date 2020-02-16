ونقلت الوكالة عن مصدر أمني تركي، من دون ذكر اسمه، أن وحدات حماية الشعب الكردية مسؤولة عن هجوم السيارة الملغومة.

وكانت قوات مدعومة من تركيا قد أخرجت وحدات حماية الشعب الكردية السورية من تل أبيض، في شهر أكتوبر الماضي. وشهدت هذه المدينة سلسلة من الهجمات بسيارات ملغومة أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.

وبحسب ما نقلت رويترز، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان الضحايا قد قتلوا أم أصيبوا فقط من جراء الانفجار. في المقابل، تحدثت حصيلة محلية غير مؤكدة عن مصرع ثلاثة أشخاص وجرح آخرين.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يقاتل منذ 35 عاما ضد الدولة التركية.

في غضون ذلك، ذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية أن السيارة انفجرت قرب مطعم خليل الكايد وسط تل أبيض الواقعة بريف الرقة الشمالي.

ويأتي هذا الهجوم في الرقة، بينما تواجه تركيا واقعا صعبا في محافظة إدلب، شمال غربي البلاد، في ظل تقدم القوات السورية المدعومة من الجيش السوري، على حساب جماعات متشددة مدعومة من أنقرة.