سكاي نيوز عربية - أبوظبي

قال الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، الأحد، إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أصدر مساء اليوم مرسوما يقضي بإجراء تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي.