وأوردت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء: "أحبط الجيش السوري اليوم محاولة اعتداء إرهابية عبر 5 طائرات مسيرة إلكترونيا على مصفاة حمص".

وذكر مراسل الوكالة الرسمية أن وحدة من الجيش السوري تمكنت من تعطيل وإنزال 5 طائرات مسيرة إلكترونيا كانت تحاول استهداف مصفاة حمص.

وأضاف المصدر أن مصفاة حمص ومحطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا تعرضت في الرابع من فبراير الجاري لاعتداءات إرهابية بقذائف من طائرات مسيرة، أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية.

وفي أواخر يناير الماضي، هاجم متشددون مصفاة بانياس السورية الواقع بالقرب من ساحل البحر المتوسط، حيث أرسلوا غواصين لزراعة متفجرات في خطوط الأنابيب تحت الماء. وفقا لوكالة النفط السورية.